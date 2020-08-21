Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:17, 21 августа 2020

Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США

Он заявил, что в его президентство страна «преодолеет эпоху тьмы».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 103 6 11408 20.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 298 6 36760 20.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 229 6 30229 18.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 187 6 24921 19.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 182 6 24720 19.08
8читать ;смотреть
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 73 6 9933 19.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 236 6 35505 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 30 6 5532 19.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 62 6 11954 15.08
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25891 14.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 8670 15.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 199 6 40072 14.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 223 6 45085 15.08
Блоги

Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..

5 56 6 12358 14.08
Блоги

+ Мария Колесникова: Обращение к госслужащим Мария Колесникова: Обращение к госслужащим Когда пару месяцев назад мы обращались к чиновникам, мы просили их не бояться, не лгать, не фальсифицировать, не бить, не судить невиновных. Многие из них перестали это делать. Многие перешли на сторону света. Мы ждем и остальных…

5 156 6 36496 18.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Президент Белоруссии на встрече с работниками МЗКТ заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением…

5 147 6 35041 17.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Врачи омской больницы отказывают в транспортировке Алексея Навального в другую клинику. Как сообщил в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов, медики утверждают, что политик нетранспортабелен

5 5 6 4694
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Логика этого приказа — за гранью реальности. Он сказал: «Слушайте, у меня тут 80%. У вас какие-то 20 человек выбегут против меня на улице. Вы их отлупите и узнайте, кто им заплатил». И Лукашенко реально не предполагал, что это будет такой масштаб…

5 113 6 124423 15.08
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 73 6 10040 19.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 406 6 325214 15.08
Интервью Разворот (утренний)

Кира Ярмыш гость: Кира Ярмыш пресс-секретарь ФБК

Об отравлении Алексея Навального Он сказал, что он плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Отошел в туалет и после этого потерял сознание…

5 143 6 121513 20.08
#слушать 05:53 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8691892
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4598615

Сегодня в эфире