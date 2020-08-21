В США по обвинению в мошенничестве арестован бывший главный стратег Белого Дома и советник Трампа Стив Бэннон

Американские власти обвиняют Бэннона и еще троих человек в присвоении денег, которые они собирали на строительство стены на границе с Мексикой.

Стив Бэннон был одним из самых одиозных сотрудников сначала избирательного штаба Трампа, а затем — и Белого Дома, в котором он работал в должности главного стратега.

Бывший глава ультраправого издания Breitbart News, Бэннон входил в совет директоров британской Кэмбридж Аналитика, которая занималась скрытым сбором данных пользователей соцсетей и использовала потом для таргетированной политической рекламы избирательной кампании Трампа.

Стив Бэннон покинул Белый Дом в августе 2017 года, после беспорядков, которые устроили ультраправые националисты и неонацисты в Шарлоттсвиле. По данным прессы, именно Бэннон стал автором заявления Дональда Трампа о том, что в беспорядках виноваты обе стороны — и неонацисты, и антифашисты.

Известный своими ультранационалистическими взглядами и связями с ультраправыми, в Белом Доме Стив Бэннон был главным идеологом иммиграционной политики Трампа, в частности, строительства стены на границе с Мексикой.

Теперь Бэннон арестован по обвинению в мошенничестве — он и трое других американцев, включая ветерана армии США, организовали кампанию по сбору средств на строительство стены на границе с Мексикой через платформу GoFundMe. Всего было собрано $25 млн, из которых сотни тысяч Бэннон и подельники, как утверждает следствие, присвоили себе.

Стив Бэннон должен предстать перед судом, где будет решаться вопрос о его возможном освобождении под залог.