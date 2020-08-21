Крупнейшие российские авиакомпании из-за низконо спроса заметно снизили цены на внутренние перелеты.

«Ведомости» сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. Билеты с вылетом в сентябре – октябре сейчас стоят на десятки процентов дешевле, чем стоили в начале лета. Это, как полагает издание, ненормальная ситуация, обычно билеты стоят тем дороже, чем ближе перелет.