Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит сегодня кандидатуру Михаила Птицына на пост главы МГС.

Он – единственный кандидат на эту должность. Нынешний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку в связи с истечением срока полномочий. Конкурс на замещение вакансии объявлялся трижды, причём в первые два раза желающих так и не нашлось.