Врачи омской больницы отказывают в транспортировке Алексея Навального в другую клинику.

Как сообщил в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов, медики утверждают, что политик нетранспортабелен. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал помочь с эвакуацией Навального на лечение за рубеж в условиях закрытых границ, если от его команды поступит такое обращение.