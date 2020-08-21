По сведениям немецкого издание Bild, Навального могут доставить на лечение в Германию

Этим вопросом занимается глава правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в ФРГ госпитализированного в 2018 году издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

В свою очередь Spiegel со ссылкой на Бизилджа пишет, что Навального могут доставить в клинику «Шарите» в Берлине, в которой уже подтвердили готовность принять пациента. В Берлин из Омска Навального должны доставить специально зафрахтованным самолетом. Борт должен был вылететь еще ночью, но подтверждений этому пока не пришло.

Семья Алексея Навального приняла решение перевести Алексея навального в другую больницу. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опубликовала видеообращение, в котором призвала руководство медучреждения не препятствовать в транспортировке оппозиционера.

Ярмыш пообещала оперативно информировать о ситуации с госпитализацией и призвала не доверять другим источникам.

Лидеры Франции и Германии выразили готовность оказать помощь Алексею Навальному. Об этом на совместной пресс-конференции сказали Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Французский президент, в частности, отметил, что Париж может предоставить убежище российскому оппозиционеру.

Макрон добавил, что и Франция и Германия будут внимательно наблюдать за ходом расследования о возможном отравлении Навального.

Кремль готов оказать помощь в транспортировке Алексея Навального в заграничную клинику, если поступит соответствующий запрос. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Эха Москвы», считает ли Кремль особенной ситуацию с Навальным, песков ответил, что в России много критиков действующей власти и все граждане перед законом равны.