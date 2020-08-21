Более 70 отставных политиков-республиканцев призвали голосовать в ноябре за демократа Джозефа Байдена.

Среди нах бывшие главы Пентагона и ЦРУ Чак Хейгел и Майкл Хейден, первый замгоссекретаря Ричард Армитидж и его коллега, а впоследствии

директор Нацразведки Джон Негропонте и многие другие. В своем открытом письме они подвергли резкой критике своего однопартийца Дональда Трампа и его курс на посту президента. С точки зрения подписантов, Трамп «серьезно навредил роли Америки как мирового лидера» и продемонстрировал неспособность быть лидером в кризисных ситуациях..