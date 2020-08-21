Немецкие клиники готовы принять Алексея Навального на лечение.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Она указала на «особую важность скорейшего выяснения деталей» предполагаемого отравления политика. Пообещал помощь в лечении российского оппозиционера пообещал и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Франция может предоставить Навальному и его семье убежище и защиту.