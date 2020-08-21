Из Германии в Омск уже этой ночью может быть послан самолет за Алексеем Навальным.

Об этом порталу «Медуза» сообщила лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, борт должен доставить политика на лечение в клинику Charite в Берлине. Самолет направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту же клинику издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Между тем, разрешат ли транспортировку Навального, который все еще в коме с подозрением на отравление врачи омской больницы, пока неясно. Васильева также сообщила, что в Омск сегодня прилетит брат Навального Олег.