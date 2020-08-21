В России стартовали продажи туров с кешбэком.

Программа Ростуризма по внутренним направлениям предполагает возврат части потраченных на путевки средств. На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей. Ожидается, что акцией смогут воспользоваться около 3 млн человек. Продажи туров с кешбэком продлятся до 28 августа включительно. Купить такой тур можно только онлайн, а оплатить его необходимо картой «Мир».
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..