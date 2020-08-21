В России стартовали продажи туров с кешбэком.

Программа Ростуризма по внутренним направлениям предполагает возврат части потраченных на путевки средств. На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей. Ожидается, что акцией смогут воспользоваться около 3 млн человек. Продажи туров с кешбэком продлятся до 28 августа включительно. Купить такой тур можно только онлайн, а оплатить его необходимо картой «Мир».