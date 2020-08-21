Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов оказался самым богатым чиновником в правительстве города.

Как говорится на сайте мэрии, в прошлом году Ликсутов, который возглавляет департамент транспорта столицы, заработал 39,5 млн руб. В собственности Ликсутова указаны три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, автомобиль Mercedes-Benz и два мотоцикла. Кроме того, доход несовершеннолетнего ребенка Ликсутова составил около полумиллиона руб.