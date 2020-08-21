Минюст США будет добиваться смертной казни для Джохара Царнаева.

Как заявил агентству Associated Press генпрокурор Уильям Барр, он намерен подать апелляцию на решение суда об отмене смертного приговора организатору теракта на Бостонском марафоне. По его словам, министерство передаст дело в Верховный суд США. Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву, а дело передали в нижестоящий окружной суд на стадию вынесения приговора.
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