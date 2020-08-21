В США задержали бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона.

Его и еще троих человек подозревают в мошенничестве и отмывании денег в ходе кампании по сбору средств на строительство стены между США и Мексикой. По мнению прокуроров, от их действий пострадали сотни тысяч жертвователей. Гособвинение утверждают, что Бэннон присвоил более миллиона долларов.