Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель выразили обеспокоенность в связи с госпитализацией Алексея Навального.

Президент Франции и канцлер Германии выразили готовность оказать помощь оппозиционному политику и его семье вплоть до предоставлении убежища и защиты. Макрон и Меркель указали на необходимость расследования обстоятельств случившегося с Навальным. По мнению соратников Навального, его могли отравить. Юристы уже подали заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело. Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Он находится в коме в больнице в Омске. Точный диагноз спустя почни сутки так и не поставлен. При этом местные медики отказывают в транспортировке Навального в другую клинику ссылаясь на тяжелое состояние пациента.