Лечение Алексея Навального, который мог быть отравлен, возможно, продолжат в Германии.

Как передает AFP, медпомощь впавшему в кому политику могут оказать в клинике «Шарите». Именно в этой берлинской больнице в свое время проходил курс лечения издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который также был госпитализирован с симптомами отравления. Самолет за Навальным, который остается в реанимации в Омске, по сведениям AFP, должен, быть отправлен уже этой ночью. Рейс организовал фонд Cinema for Peace. Против транспортировки пациента возражали омские медики, указывая на тяжелое состояние политика.