«Роскосмос» объявилё конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур».

Как говорится в материалах на сайте госзакупок, комплекс должен работать на сжиженном природном газе и быть снабжен возвращаемой первой ступенью. Эскизный проект должен быт готов до 21 декабря. Начальная стоимость тендера — 407 млн руб. Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты

Составит 22 млн долларов.