В Тегеране уверены, что Совбез ООН отвергнет планы США по восстановлению санкций против Ирана.

Такой прогноз дал иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его мнению, последняя инициатива Вашингтона выходит за рамки международного права и Устава ООН. Госсекретарь США Майк Помпео накануне официально передал в СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений т.н. ядерной сделки. для запуска процедуры восстановления антииранских санкций.