Члена КС оппозиции Сергея Дылевского вызвали в СК Белоруссии.

Как рассказал ИФ член президиума организации Павел Латушко, Дылевский имеет статус свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено из-за создания КС. Как уточняет белорусское сетевое издание Onliner.by, самого Латушко тоже вызвали в СК. Накануне стало известно, что в СК вызван еще один член президиума КС, юрист Максим Знак. Уголовное дело по факту создания КС оппозиции было возбуждено утром 20 августа. Всего в президиуме Координационного совета оппозиции семь человек.
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