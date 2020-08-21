Врачи оценивают состояние Алексея Навального как стабильно тяжелое.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Омской области, к пациенту для расширенного консилиума сегодня прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи медцентров им. Пирогова и Бурденко. Накануне Навальный был госпитализирован с подозрением на отравление из самолета, который совершил экстренную посадку в Омске. Политик по прежнему в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Точный диагноз не известен.