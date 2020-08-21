Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Алексеем Навальным.

Этот борт, как сообщают Reuters и AFP, должен доставить политика на лечение в Германию, в клинику Charite в Берлине. В самом фонде рассказали, что отправляют самолет за Навальным по просьбе издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого в 2018 году таким же образом перевезли из России в Германию после отравления. По данным фонда, клиника Charite готова принять пациента.
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