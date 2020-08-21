На МКС выявлена незначительная утечка воздуха.

Как сообщили РИА источники в Роскосмосе, сейчас экипаж работает над поиском места утечки. Вероятной причиной называют попадание микрометеорита. В госкорпорации рассказали, что на время проверки давления в модуле, принадлежащем NASA , членов экипажа, по согласованию с американской стороной, на три дня переведут в российский модуль «Звезда». В Роскосмосе утверждают, что ни экипажу, ни станции ничто не угрожает. Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.