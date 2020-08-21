Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8 млн руб.

Это следует из выложенных на портале правительства Москвы деклараций о доходах городских чиновников. По сравнению с позапрошлым годом доход Собянина вырос на 600 тыс. руб. С тех пор, согласно декларации, состав имущества Собянина не изменился: у него остается в собственности гараж, а также квартира площадью 308 кв. м.