В ЕС считают, что США не могут инициировать механизм восстановления санкций против Ирана.

Как говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и более не может

рассматриваться в качестве участника ядерной сделки в связи с возможным пересмотром санкционного режима в отношении Ирана.