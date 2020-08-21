Как говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и более не может
рассматриваться в качестве участника ядерной сделки в связи с возможным пересмотром санкционного режима в отношении Ирана.
В ЕС считают, что США не могут инициировать механизм восстановления санкций против Ирана.
Как говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и более не может