В английском Бристоле продадут с молотка очки Махатмы Ганди

Стартовая цена лота – более 19 000 долларов. Впрочем, не только стоимость раритета привлекла внимание Константина Похмелова.

Очки в позолоченной оправе, принадлежавшие когда-то лидеру независимости Индии Махатме Ганди, продадут на аукционе. Такое решение принял аукционист Энди Стоу, который обнаружил очки в почтовом ящике своего офиса в обычном конверте. Бывший владелец, презентовавший очки аукционному дому, сильно удивился, узнав их приблизительную стоимость. 80-летний мужчина пояснил, что очки достались ему от дяди, который, в свою очередь, получил их в подарок от Махатмы Ганди в Южной Африке, когда работал в компании British Petroleum. Аукционисты подтвердили, что Ганди часто раздавал «свои старые или ненужные пары тем, кто в этом нуждался, а также тем, кто помогал ему. Они же сравнили переносицу очков с другими, которые принадлежали Ганди, и подтвердили их подлинность. Находка раритета вызвала интерес как в Великобритании, так и в Индии, где обычно негативно относятся к попыткам продать наследие Ганди за рубежом.

В 2009 году в индийском правительстве был создан специальный комитет по возвращению реликвий на родину. Тогда коллекцию вещей Ганди, выставленную на торги в Нью Йорке, купил индийский миллиардер Виджай Маллья. При стартовой цене в 20-30 тысяч долларов он заплатил за ценности 1,8 миллиона.