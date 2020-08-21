СК Белоруссии начал расследование дела, которое завели после возникновения Координационного совета оппозиции

В его рамках сегодня пройдет первый допрос.

Член координационного совета Максим Знак этим утром должен будет явиться к следователям, чтобы дать пояснения по новому уголовному делу. Ранее он говорил агентству «Интерфакс», что проходит по нему в качестве свидетеля.

Вчера в Следственном комитете говорили, что деятельность оппозиционного органа направлена на захват власти и может навредить национальной безопасности Белоруссии. По соответствующей статье организаторам совета может грозить до пяти лет колонии.

До этого президент Александр Лукашенко также отмечал, что создание «альтернативных параллельных и прочих органов» карается законом и обещал разогнать оппозиционеров, которые хотят, по его словам, хотят получить власть.

В свою очередь в резолюции совета отдельно подчёркивается, что его цель – это не свержение конституционного строя, а поиск путей вывода страны из политического кризиса.

Координационный совет оппозиции представляет интересы протестующих, которые требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Всего в нём состоят 70 человек.