В Омске сегодня ждут медиков из Москвы, которые должны помочь местным врачам в спасении жизни Алексея Навального

Состояние политика стабильно тяжелое – сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Соратники Навального утверждают, что им отказывают в перевозке политика в другую клинику, называя пациента «нетранспортабельным». При этом, как сказала в своем видеообращении пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, семья приняла решение лечить его в другом месте.

Ярмыш пообещала оперативно информировать о ситуации и призвала не верить информации из других источников.

Между тем на госпитализацию Навального обратили внимание западные лидеры. Дональд Трамп сказал, что ждет подробного отчета от госсекретаря, а глава правительства Германии Ангела Меркель выразила готовность оказать любую помощь российскому политику. В ходе совместной конференции с канцлером о том же заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

Макрон добавил, что Париж и Берлин будут внимательно следить за расследованием предполагаемого отравления. Навальному стало плохо накануне во время перелета из Томска в Москву. Соратники политика считают, что ему подмешали неизвестное вещество в чай. Они потребовали возбудить уголовное дело.