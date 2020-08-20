За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

2020-08-20T23:33:42+03:00 2020-08-20T23:34:40+03:00 https://echo.msk.ru/news/2695973-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4698 до 4710, скончались еще 12 человек, сообщили «Интерфаксу» в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 255 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 202 тыс. человек.