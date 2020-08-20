В Мали мятежники намерены назначить «президента переходного совета»

В заявлении военных, совершивших государственный переворот, говорится о том, что глава государства может быть гражданским лицом – об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Мятеж произошел на фоне затяжного политического и экономического кризиса. Военные захватили генштаб и арестовали высшее руководство страны. Президент Ибрагим Бубакар Кейта под давлением объявил о своей отставке и роспуске правительства и парламента. Мятежники закрыли границы и ввели комендантский час, а также объявили о намерении создать Национальный комитет для спасения народа.