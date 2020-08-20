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23:02, 20 августа 2020

Премьер-министр Белоруссии назвал незначительными забастовки на предприятиях страны

В частности, из числа многотысячного коллектива Минского тракторного завода, в стихийной акции, по данным Романа Головченко, приняли участие порядка 500 человек. Сегодня утром из 650 тысяч работников всех заводов и фабрик на работу не вышли около 350 сотрудников – сказал глава правительства в эфире телеканала «ОНТ».

В тоже время агентство РИА «Новости» со ссылкой на профсоюзы сообщает, что промышленные гиганты страны – МАЗ, БелАЗ, МТЗ и БМЗ создают стачкомы. В ближайшее время может завершиться формирование Национального стачечного комитета. Забастовки проходят на фоне волнений, вызванных недовольством жителей республики итогами президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко.



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