Премьер-министр Белоруссии назвал незначительными забастовки на предприятиях страны

В частности, из числа многотысячного коллектива Минского тракторного завода, в стихийной акции, по данным Романа Головченко, приняли участие порядка 500 человек. Сегодня утром из 650 тысяч работников всех заводов и фабрик на работу не вышли около 350 сотрудников – сказал глава правительства в эфире телеканала «ОНТ».

В тоже время агентство РИА «Новости» со ссылкой на профсоюзы сообщает, что промышленные гиганты страны – МАЗ, БелАЗ, МТЗ и БМЗ создают стачкомы. В ближайшее время может завершиться формирование Национального стачечного комитета. Забастовки проходят на фоне волнений, вызванных недовольством жителей республики итогами президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко.