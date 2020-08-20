В нескольких российских городах прошли одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального

Сам он сейчас находится в коме, предположительно, после отравления.

Неравнодушные к судьбе Алексея Навального, который до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии, выходят на улицы в разных российских регионах.

Так в Москве активисты хотели устроить пикеты у здания ФСБ на Лубянке. Они начали подходить туда ближе к восьми вечера, но полицейские не дали ни одному из них не простоять ни минуты. Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», на данный момент в автозаки забрали четверых человек.

Самая многочисленная акция прошла сегодня в Новосибирске. Там на центральной площади по очереди на пикеты вышло порядка тридцати активистов. На плакатах у них было написано «Моя страна отравлена» и «Путин токсичен». Аналогичные пикетирования прошли в Санкт-Петербурге, Перми, Мурманске и у больницы в Омске, где сейчас находится политик.

Алексей Навальный этим утром потерял сознание во время рейса из Томска в Москву. Из-за этого самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политик так и не приходил в себя, его держат на аппарате искусственной вентиляции лёгких.