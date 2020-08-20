В пятницу в Омск приедут специалисты из центра им. Пирогова для проведения расширенного консилиума по состоянию Навального. Врачи оценивают состояние Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, как стабильно тяжелое, -об этом сообщает Минздрав Омской области.