На МКС обнаружили падение давления из-за утечки воздуха

Предварительные результаты проверки инцидента, по данным американского аэро-космического агентства, появятся к концу следующей недели. Между тем, глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, замерил, что ситуация не является сложной.

Устименко добавил, что в пятницу все члены экипажа МКС перейдут в российский модуль «Звезда». Сейчас на борту находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС зафиксировали два года назад. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз». Причины его появления неизвестны до сих пор.