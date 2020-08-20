Семья Алексея Навального приняла решение перевести Алексея Навального в другую больницу

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опубликовала видеообращение, в котором призвала руководство медучреждения не препятствовать в транспортировке оппозиционера.

«Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности», — сказала Ярмыш, передает «Интерфакс».

Ярмыш пообещала оперативно информировать о ситуации с госпитализацией и призвала не доверять другим источникам.