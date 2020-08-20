Лидеры Франции и Германии выразили готовность оказать помощь Алексею Навальному

Об этом на совместной пресс-конференции сказали Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Французский президент, в частности, отметил, что Париж может предоставить убежище российскому оппозиционеру.

Макрон добавил, что и Франция и Германия будут внимательно наблюдать за ходом расследования о возможном отравлении Навального.

Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в омскую больницу, где находится в состоянии комы. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш утверждает, что его отравили чем-то, подмешанным в чай.