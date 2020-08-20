Московский областной суд признал законным арест активиста за видео в Facebook, которое он не публиковал

Поводом для возбуждения дела в отношении активиста Алексея Холкина стало видео с призывом приходить на несогласованный митинг против фашизма – он был размещен в разделе «Хроника» на странице Холкина. При этом, как сообщает адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный, арестованный утверждает, что не размещал видеоролик самостоятельно – его просто отметил другой пользователь. После этого Холкин снял метку и удалил пост со своей страницы. Судью, однако, эти доводы не убедили.
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..