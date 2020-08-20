Московский областной суд признал законным арест активиста за видео в Facebook, которое он не публиковал

Поводом для возбуждения дела в отношении активиста Алексея Холкина стало видео с призывом приходить на несогласованный митинг против фашизма – он был размещен в разделе «Хроника» на странице Холкина. При этом, как сообщает адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный, арестованный утверждает, что не размещал видеоролик самостоятельно – его просто отметил другой пользователь. После этого Холкин снял метку и удалил пост со своей страницы. Судью, однако, эти доводы не убедили.