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21:32, 20 августа 2020

В ООН призвали мятежников в Мали освободить арестованного президента страны

Независимый эксперт организации по правам человека Алиун Тин считает, что события в африканском государстве должны побудить международное сообщество задуматься над тем, как укрепить государственные структуры. Его слова приводит агентство ТАСС.

Позавчера на военной базе неподалеку от столицы Мали произошел мятеж. Военные захватили генштаб и арестовали высшее руководство страны. Президент Ибрагим Бубакар Кейта под давлением объявил о своей отставке и роспуске правительства и парламента. Мятеж произошел на фоне затяжного политического и экономического кризиса.



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