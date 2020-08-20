Белорусское МВД подтвердило задержание председателя стачечного комитета автозавода МАЗ

В пресс-службе минского ГУВД сказали, что Евгений Бохвалов находится в милиции, но обстоятельства задержания пока раскрывать не стали. Агентство РИА «Новости» со ссылкой на профсоюзы сообщает, что стачком создает промышленные гиганты страны – МАЗ, БелАЗ, МТЗ и БМЗ. В ближайшее время может завершиться формирование Национального стачечного комитета. Забастовки проходят на фоне волнений, вызванных недовольством жителей республики итогами президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко.