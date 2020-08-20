Белорусское МВД подтвердило задержание председателя стачечного комитета автозавода МАЗ

В пресс-службе минского ГУВД сказали, что Евгений Бохвалов находится в милиции, но обстоятельства задержания пока раскрывать не стали. Агентство РИА «Новости» со ссылкой на профсоюзы сообщает, что стачком создает промышленные гиганты страны – МАЗ, БелАЗ, МТЗ и БМЗ. В ближайшее время может завершиться формирование Национального стачечного комитета. Забастовки проходят на фоне волнений, вызванных недовольством жителей республики итогами президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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