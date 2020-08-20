На фоне сообщений о госпитализации Навального в ряде российских городов начались акции в его поддержку

Несколько человек, вышедших на пикет к зданию ФСБ на Лубянке, задержала полиция. Многие участники акции в Москве уверены, что за предполагаемым отравлением стоят силовики. Об этом они рассказали корреспонденту «Радио Свобода».



Полицейские задерживали тех, кто доставал плакаты и выкрикивал слова поддержки Навальному. При этом отмечается, что сотрудники не представлялись и не называли причин задержания.