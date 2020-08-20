Западные лидеры, в частности Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, заявили о готовности оказать помощь Алексею Навальному

В частности, об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они участвовали в совместной пресс-конференции. Макрон также сказал, что Париж при необходимости предоставит российскому политику убежище или защиту. Его цитирует агентство Reuters. На госпитализацию оппозиционера также сегодня обратил внимание американский лидер. Дональд Трамп сказал, что ждет доклад госсекретаря на этот счет.

Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в омскую больницу, где находится в состоянии комы. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш утверждает, что его отравили чем-то, подмешанным в чай.