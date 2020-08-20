На следующей недели в России начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса

По данным разработчиков, в них примут участие 40 тысяч человек. Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов сказал, что главной целью будет уже не столько изучение безопасности препарата, сколько оценка его эффективности. После этого вакцина сможет выйти в широкий гражданский оборот. Слова специалиста приводит агентство РИА «Новости».

После того, как Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, в Российской фонде прямых инвестиций говорили о заявках более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата.