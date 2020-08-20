Министр обороны Белоруссии поручил провести тактические учения недалеко от границы с Польшей

Генерал-майор Виктор Хренин заявил о вмешательстве во внутренние дела страны. Его цитирует пресс-служба военного ведомства. Главной задачей министр назвал сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости Белоруссии.

Вчера власти города Гродно, расположенного неподалеку от границы, согласились выполнить ряд требований протестующих. В частности, разрешили проведение массовых акций и не стали наказывать участников забастовок. Гродно называют первым крупным городом, власти которого пошли навстречу протестующим.