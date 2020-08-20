В Москве на пикетах в поддержку Алексея Навального начались задержания

В автозаки попали уже четыре участника акции у здания ФСБ на Лубянке, — пишет сайт «МБХ медиа». Двух из них задержали после того, как они начали скандировать имя политика. Пикеты в поддержку оппозиционера проходят сегодня во многих городах России, в том числе, в Омске – у больницы, где находится Навальный. Сегодня утром самолет с политиком на борту, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Сейчас он находится в коме, в стабильно тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники Навального считают, что его могли отравить. Они потребовали возбудить уголовное дело.