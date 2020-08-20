Полиция опрашивает близкий круг А.Навального и работников томского аэропорта, в котором политик сел на рейс до Москвы

Полиция опрашивает близкий круг Алексея Навального и работников томского аэропорта, в котором политик сел на рейс до Москвы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Этим утром во время полета Навальному стало плохо в самолете, борт экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое. Соратники Навального считают, что его могли отравить. По их словам, медики говорят о нетранспортабельном состоянии пациента, из-за чего его нельзя перевезти на лечение в Москву или за границу.