Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции

Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин, космонавтов готовят к таким ситуациям, и они, как правило, не представляют опасности.

«Небольшие утечки (воздуха) всегда есть. Если сообщили, что зафиксировали небольшую утечку, может быть, это чуть больше. То есть это не страшно. Нас к таким операциям готовят. В таких ситуациях мы ищем, где эта утечка, есть своя методика и технология. А потом уже локализуем и при возможности ликвидируем неполадки», — сказал он.

Если утечка серьезная, добавил А.Лазуткин, и нет возможности ее устранить, экипаж просто изолирует модуль, в котором произошла авария.

«Я думаю, что на станции все спокойно. Это часто встречающаяся внештатная ситуация. На станции технически все это преодолеть есть все возможности. Есть запас кислорода, азота, проблем нет», — пояснил он.

Последняя утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Через несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.