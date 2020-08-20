Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Расходы на еду находятся на привычных значениях уже второй месяц подряд, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». В денежном выражении это чуть больше 20 тысяч рублей. Доля расходов на покупку продуктов вырастала в мае и апреле: в середине весны граждане тратили на еду 46% своих доходов. По мнению специалистов, это свидетельствовало о снижении уровня благосостояния в период изоляции и остановке работы компаний из-за пандемии.