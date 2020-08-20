Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Агентство «Ренхап», ссылаясь на данные южнокорейской разведки утверждает, что Ким Ё Чен фактически стала вторым лицом в руководстве страны. Теперь она ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. В то же время, глава КНДР не стал называть родственницу своей преемницей. Об изменениях стало известно после того, как на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын сказал, что страна столкнулась с рядом неожиданных трудностей.