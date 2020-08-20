Росприроднадзор, прокуратура и следствие проверяют информацию о загрязнении Байкала

Там местные жители жалуются на почернение воды из-за стоков очистных сооружений. Инцидент произошел в районе поселка Переемная, в котором проживает меньше ста человек. Жители и раньше жаловались на утечку из ветхих очистных сооружений. Природоохранная прокуратура сообщает, что специалисты взяли воду на пробу.