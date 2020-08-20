Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести срочную встречу с силовиками

В распространенном заявлении совета говорится, что они намерены обсудить требования «большинства граждан Республики».

Ранее сегодня Генпрокуратура возбудила уголовное дело о захвати власти в связи с созданием новой структуры. Член президиума координационного совета Ольга Ковалькова сказала, что расценивает действия надзорного органа как «давление на мирных граждан, которые требуют мирных переговоров с властью» — ее цитирует газета «Коммерсантъ».

В связи с уголовным делом, следователи вызвали члена совета Максима Знака для дачи пояснений. В разговоре с агентством РИА «Новости»

он подтвердил, что намерен явиться в СК.