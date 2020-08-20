В ряде российских городов проходят пикеты в поддержку Алексея Навального

Акции уже начались в Новосибирске, Перми, Мурманске и Омске – у больницы, где в коме лежит оппозиционер. Об этом пишет сайт «МБХ медиа». Пикеты должны начаться также в Санкт-Петербурге и Москве.

Этим утром Навального госпитализировали в бессознательном состоянии. Самолет, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. Транспортировать политика куда-либо пока не планируется, — сказал заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко.

На вопрос о текущем состоянии Навального, Калиниченко не ответил. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить.