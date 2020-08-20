На МКС обнаружена небольшая утечка воздуха

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным источника агентства, для поиска ее источника в ближайшее время планируется закрыть люки между модулями американского сегмента станции. Как уточняется, неполадка не несет угрозы безопасности экипажа.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС зафиксировали два года назад. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз». Причины его появления неизвестны до сих пор. Сейчас на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.